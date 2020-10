Anche quest'anno si terrà il Premio Masi a Verona

E non potevano mancare come al solito nomi illustri che da atanti anni stanno rendendo prestigioso questo premio ideato dalla famiglia Boscaini. E' la FOndazione Masi che sostiene la manifestazione per promuovere la civiltà del Veneta e del VINO e che non manca dare risalto ai tesori del Veneto sia come prodotti che come persone. Ecco quindi i premiati di quest'anno:

Per il Premio Civiltà Veneta,

1- Ilaria Capua, romana ma padovana di elezione per molti anni, illustre scienziata internazionale, impegnata in prima linea nella ricerca virologica e nella lotta contro l’oscurantismo antiscientifico.

2- Reinhold Messner, del Triveneto, uno dei massimi alpinisti mondiali.

3- Andrea Rigoni, Veneto, imprenditore di successo e pioniere tra gli industriali nella scelta del biologico, dell’attenzione per la salubrità del prodotto e per l’ambiente, mantenendo saldo il legame profondo con Asiago.

A seguire gli altri premiati:

Premio Internazionale Masi per la Civiltà del Vino

Riedel Glass, azienda austriaca specializzata, prima al mondo,nella produzione di calici con attenzione al riutilizzo del cristallo riciclato.

Ed infine il Premio Grosso d'Oro Veneziano a Filippo Grandi , milanese, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, un diplomatico italiano.