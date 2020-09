Assemblea Ordinaria in CAD IT spa, Gruppo Cedacri, all'ODG: nomine e compensi

Vi ricordate della CAD IT Spa, società veronese quotata tempo fa ed ora delistata? Il 28settembre 2020 in mattinata aveva in programma un'assemblea ordinaria con due punti succosi all'ordine del giorno: proposte di nomine nel Cda e rideterminazione dei compensi per alcuni amministratori. Il nuovo Gruppo ha deciso di proporre all'assemblea, la conferma di due figure nel Cda e rideterminare i compensi di alcuni consiglieri. La famiglia Dal Cortivo è ancora presente nel Cda con Paolo e Giulia Dal Cortivo nel ruolo di consiglieri delegati ma, dopo che il pacchetto di maggioranza è stato acquistato dal Gruppo Cedacri, azienda leader nei servizi di outsourcing per il settore bancario, troviamo presidente il dott. Renato dalla Riva. Con la cooptazione che prevede la conferma dell'alto atesino ing. Carlo COSTA e del bocconiano BARNABA RAVANNE, oltre ai mensionati Dal Cortivo, completano il Cda, i sigg. Corrado Sciolla e Giovanna Calloni. In totale sette persone. Rimane l'interesse per alcuni nostri lettori sapere se anche loro saranno in futuro remunerati nel 2021 e se per i restanti piccolissimi azionisti ci sarà qualche iniziativa che li riguarda.