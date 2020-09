Attenzione: il super bonus 110% per ristrutturazioni e molto altro, ancora è in bilico

Siamo in periodo di corona virus, che tra gli altri effetti secondari oltre ai polmoni prende altre parti del corpo, per cui se credete come me alla befana estiva probabilmente avete preso il corona virus. Quelli che sono al Governo invece quando scrivono le leggi per incentivare i cittadini a sistemare casa, a ridurre l'impatto energetico sul pianeta, a diventare produttori di energia pulita , ad evitare che la casa vi crolli in testa per un terremotino,ecc. si imbrogliano da soli, non riescono a venirne a capo delle leggi che loro stessi predispongono. O sono degli analfabeti legislativi (probabilmente qualche ministro lo è) o lo staff ministeriale che scrive queste leggi, salvo intesa, non si è inteso con le leggi dello Stato Italia. Il tutto traspare, o meglio risulta evidente, da alcuni stralci di giornale come quello che riportiamo in foto, ma anche dalle conferenze a cui presenziano i professionisti che sono coinvolti nella vicenda ( ingegneri, avvocati, commercialisti, ecc) . Chi c'è stato, riporta che a questi dotti convegni chiarificatori, a cui partecipano funzionari dello Stato che dovrebbero spiegare loro come fare, viene spesso detto: "non si sa ancora". L'alternativa è il "vedremo" oppure invocano il diritto di interpello. Tu fai le cose, ci metti i soldi tuoi, credi nelle leggi fatte dallo Stato (questo Governo è solo incidentalmente incappato in una normativa più grande di sè, la cosa non è nuova) e poi ti trovi che quello che credevi, non è. Il credito del 110% non ti spetta e attenti alla sanzione , che sconfina sempre nel penale. Allora, io che credo alle befane estive e che sono stato colpito alla testa dal virus , potrò invocare la semi infermità mentale e tenermi caro questo sistema di legiferatori o secondo voi no?