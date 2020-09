Esercito Italiano. Percorsi, il 26 set

A Verona, 144 chilometri, in 12 ore ininterrotte di corsa, li hanno percorsi i 12 militari del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto – Comfoter dell’Esercito Italiano, che si sono passati il testimone, tra le 8 e le 20, in una bellissima Piazza Bra, baciata dal sole, e tra gli sguardi di numerosi cittadini e turisti. Oltre al capoluogo scaligero, la manifestazione ha coinvolto altre 16 città da nord a sud dell’Italia: Avellino, Bari, Bologna, Bracciano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Mantova, Milano, Piacenza, Palermo, Sabaudia, Roma, Treviso, Torino e Vicenza. La grande macchina organizzativa, coordinata proprio dal COMFOTER di Supporto di Verona, è stata più forte della pioggia battente e delle folate di vento, che hanno interessato alcuni centri, per poter raggiungere l’obiettivo: percorrere più chilometri possibili, per trasformarli in una donazione. a favore di Fondazione Città della Speranza Onlus e, specificamente, della ricerca pediatrica, grazie al contributo dei sostenitori. L’ammontare raccolto sarà reso noto nei prossimi giorni, mentre si guarda con soddisfazione al fatto di aver portato sotto i riflettori dell’Italia una tematica molto delicata qual è quella della malattia di un bambino che, solo il progresso della ricerca scientifica, potrà rendere sempre più curabile e guaribile. Molto soddisfatto dell’impegno e della partecipazione con cui gli uomini e le donne dei reggimenti interessati hanno partecipato alla staffetta, il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d’Armata Massimo Scala, ha così commentato: “Abbiamo organizzato questa manifestazione sportiva in tutta Italia, da Nord a Sud, e partecipato con entusiasmo e davvero con molto piacere alla staffetta “Una squadra per la ricerca”. L’Esercito Italiano non si tira indietro mai, soprattutto, quando ci sono queste iniziative, che hanno quale unico scopo quello della solidarietà. I nostri militari sono orgogliosi di poter dare il loro contributo, di poter aiutare concretamente la ricerca e abbracciare idealmente tutti quei bambini che soffrono a causa di una malattia. Noi ci siamo e ci saremo sempre, ad ogni evento che vedrà rimarcare questi aspetti etico-sociali. A Verona hanno portato il loro saluto anche l’assessore allo Sport e alle Manifestazioni del Comune di Verona, Filippo Rando, il vicepresidente vicario della Fidal Veneto, Giuliano Corallo, il maratoneta Gianni Poli, vincitore della Maratona di New York, e il Fondatore della Onlus Franco Masello, che ha ringraziato il COMFOTER di Supporto e l'Esercito Italiano, per aver unito la nostra Nazione, nella speranza di una ripresa, per un grande scopo: quello di sostenere la ricerca per sconfiggere le malattie oncoematologiche e pediatriche e far conoscere una realtà, che è punto di riferimento in Italia, per la ricerca e la diagnostica avanzata, grazie all’attività svolta nell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Al fianco dei militari dell’Esercito, anche alcuni noti campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, che hanno sposato l’iniziativa: l’ex velina e presentatrice Marina Graziani, l’attore e conduttore Dino Lanaro, il primatista del mezzofondo Gennaro Di Napoli, il nuotatore Massimiliano Rosolino, il cantante e musicista Red Canzian, la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, l’arbitro Gennaro Borriello e il calciatore Roberto Boninsegna.

Alcuni momenti della staffetta, nelle varie città, possono essere rivisti, nei canali social di Fondazione Città della Speranza (Facebook e Instagram) con gli hashtag: #unasquadraperlaricerca #EsercitoItaliano #CittàDellaSperanza. Grande iniziativa, quella di cui pubblichiamo il resoconto, qui sopra, meritevole di grande lode, sia perché ha fatto conoscere l’importanza della ricerca a favore della salute dei nostri piccoli, sia perché ha posto, pure, in luce, come l’Esercito Italiano sia altamente e sempre disponibile, per il bene della comunità.

Pierantonio Braggio