Monete 2020 della Repubblica di San Marino. “Campionati di Atletica” e “L. v. Beethoven”.

Il pezzo in argento ritrae Ludwig van Beethoven, celeberrimo compositore e pianista, intento a suonare il pianoforte, la cui tastiera ricorda la forma della luna, con riferimento alla sua celebre sonata “Chiaro di Luna”. Egli fu l'ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più grandi e influenti compositori di tutti i tempi. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, nonostante la sordità, che lo colpì, egli continuò a comporre, dirigere e suonare, lasciando una produzione musicale fondamentale, straordinaria per forza espressiva e per la capacità di evocare emozioni. Ludwig van Beethoven è sempre vivo, fa rivivere, come vivo egli appare, nella vignetta della moneta, ideando e suonando “vera Musica”!

Pierantonio Braggio