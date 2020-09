Ora è consigliere la Sponda, fuori l'assessore RANDO

Sembra che sia emerso un errore nei conteggi delle preferenze, errore che ha assegnato a Rando 100 voti in più del reale, questo farebbe scattare al terzo posto la giovane e brillante architetto di S. Pietro di Lavagno, ALESSANDRA SPONDA, sconosciuta ai più ma che era arrivata prima tra i non eletti della lista veronese. L'assessore Rando che era stato oggetto di qualche puntuta dialettica politica durante la recente campagna elettorale verrebbe così a perdere anche il quarto posto , classificandosi quinto. Per ora la notizia è stata data solo da una testata che però di questi scoop è abbastanza credibile. La presunta neo Consigliera Regionale, che nel prossimo mese si sposerà, sentita da Verona economia, si è mostrata prudente, dichiarando che intende aspettare la convalida formale degli eletti prima di rilasciare dichiarazioni. E' però evidente che per lei sarebbe un grosso risultato: passare da consigliere comunale di una piccola realtà come il comune di Lavagno allo scranno di consigliere regionale sotto la guida di un governatore come ZAIA. In pochi all'inizio credevano in lei, ma a prescindere dalle vicende attuali e da come saranno o meno confermate, si è dimostrata una combattente politica, capace di coalizzare molti voti di persone che hanno creduto nel suo curriculum personale e nella sua voglia di portare il suo contributo per l'Est Veronese e la Lessinia, in primis, ma per tutta la provincia veronese dove ha potuto raccogliere le migliaia di preferenze che l'hanno fatta salire agli onori della cronaca.