VERONA IN MUSICA: TRE CONCERTI STRAORDINARI NEL CUORE DELLA CITTÀ CON L’ORCHESTRA E IL CORO DELL’ARENA

Il Sindaco di Verona e Presidente della Fondazione Arena, Federico Sboarina, dichiara: «Abbiamo organizzato una grande stagione estiva partendo da zero con un’idea innovativa come quella del palco centrale, ottenendo un successo incredibile.

Questi tre eventi sono la seconda grande innovazione di quest’anno. Un omaggio della Fondazione alla città e la condivisione dell’arte con i veronesi. Poi ci sarà anche la stagione al Filarmonico, che inizierà tra poche settimane. Sarà l’occasione per portare la musica nelle nostre piazze più belle, frequentate nuovamente anche dai turisti. Con la novità che presentiamo oggi portiamo la musica nei luoghi che sono l’eccellenza di Verona».

Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena, spiega le ragioni che stanno alla base di questa nuova rassegna: «Il primo concerto che abbiamo tenuto in luglio davanti a Palazzo Barbieri è stato un momento di festa, commovente e insieme liberatorio. Con i nostri complessi artistici siamo tornati a dare voce all’Arena dopo mesi di silenzio e la risposta del pubblico, accorso numeroso ben oltre le nostre attese, ci ha ricordato l’efficacia e l’alto valore simbolico, sociale e collettivo della Musica. Confortati da questo spirito e consci del ruolo della Fondazione nella vita della sua città, proponiamo tre eventi completamente nuovi, tutti diversi, in tre piazze veronesi per incontrarci di nuovo tutti, in sicurezza, uniti dai messaggi universali dei più grandi compositori».

Domenica 27 settembre. Si inizia infatti da Piazza Bra proprio con Beethoven, di cui ricorrono nel 2020 i 250 anni dalla nascita: del genio di Bonn sono proposte l’epica Ouverture da Egmont e la Settima sinfonia in la maggiore, opera che Wagner definì “l’apoteosi della danza”. All’Orchestra dell’Arena diretta dal giovane veronese Andrea Battistoni si affianca il Coro preparato da Vito Lombardi per due pagine di Luigi Cherubini, contemporaneo di Ludwig van Beethoven, presente nel concerto con il delicato Pater noster e con il festoso mottetto Exulta e lauda, ritenuto perduto fino a pochi anni fa.

Sabato 3 ottobre. Si prosegue in Piazza dei Signori, con un concerto sotto le stelle e sotto lo sguardo vigile del “gran padre Dante”, con Il Belcanto italiano: un’antologia delle più belle pagine d’opera dell’Ottocento, sospese tra bellezza neoclassica e ardore romantico. Solisti di prestigio sono il soprano Ruth Iniesta e il tenore Enea Scala, mentre la direzione è affidata a Jordi Bernàcer. L’Orchestra e il Coro dell’Arena eseguono brani celebri dalle opere più significative di Bellini e Donizetti: Norma, La Sonnambula, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale, Lucia di Lammermoor. In programma anche Rossini con La donna del lago e le celebri sinfonie de La Cenerentola e L’Italiana in Algeri (l’ultima che è risuonata al Teatro Filarmonico proprio alla vigilia della chiusura nazionale).

Sabato 10 ottobre. Si conclude nella piazza antistante la basilica romanica di San Zeno con l’ultimo capolavoro corale di Gioachino Rossini: la Petite Messe solennelle. Con l’Orchestra e il Coro, preparato da Vito Lombardi, sono impegnati i quattro solisti: il soprano Ruth Iniesta, il contralto Agostina Smimmero, il tenore Matteo Roma e il basso Alessandro Abis, diretti dal maestro Francesco Ommassini.

Questi eventi, organizzati per continuare a far risuonare la grande musica in città dopo il Festival estivo, vogliono al tempo stesso invitare i cittadini al Filarmonico per la ripresa della stagione autunnale, che ricomincia laddove si era interrotta, con otto concerti in doppia data e quattro recite di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, dal 16 ottobre al 31 dicembre.

Un sentito ringraziamento va a Banco BPM che da undici anni sostiene la stagione artistica del Teatro Filarmonico e rinnova il suo sostegno in occasione di Verona in Musica. Banco BPM concretamente dà seguito così alle sue radici solidaristiche sostenendo la cultura in tutte le sue espressioni e unendosi, in un’occasione così speciale, al fermento della nostra città.

I tre eventi nelle piazze sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, seguendo le norme di sicurezza e di distanziamento interpersonale, con una durata prevista di 75 minuti circa senza intervallo. Per ognuna delle serate l’orario di inizio è fissato alle 19:30 ed è previsto un recupero il giorno successivo in caso di maltempo.