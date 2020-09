“Verona in musica”: Fondazione Arena, in tre piazze veronesi, con concerti speciali e gratuiti. Brani di Beethoven, Cherubini, Rossini, Bellini e Donizetti.

Questi tre eventi sono la seconda grande innovazione di quest’anno. Un omaggio della Fondazione alla città e la condivisione dell’arte, con i veronesi. Poi, ci sarà anche la stagione al Filarmonico, che inizierà, tra poche settimane. Sarà l’occasione, per portare la musica nelle nostre piazze più belle, frequentate nuovamente, anche dai turisti. Con la novità, che presentiamo oggi, portiamo la musica nei luoghi, che sono l’eccellenza di Verona». Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico di Fondazione Arena: «Il primo concerto, che abbiamo tenuto, in luglio, davanti a Palazzo Barbieri, è stato un momento di festa, commovente e insieme liberatorio. Con i nostri complessi artistici, siamo tornati a dare voce all’Arena, dopo mesi di silenzio e la risposta del pubblico, accorso numeroso, ben oltre le nostre attese, ci ha ricordato l’efficacia e l’alto valore simbolico, sociale e collettivo della Musica. Confortati da questo spirito e consci del ruolo della Fondazione, nella vita della sua città, proponiamo tre eventi completamente nuovi, tutti diversi, in tre piazze veronesi, per incontrarci di nuovo tutti, in sicurezza, uniti dai messaggi universali dei più grandi compositori». Gli eventi, avranno luogo: ­– domenica 27 settembre, Piazza Bra, con brani di Beethoven e Cherubini, sotto la direzione del giovane veronese Andrea Battistoni; – sabato 3 ottobre, Piazza dei Signori, con un concerto-antologia delle più belle pagine d’opera dell’Ottocento, sospese tra bellezza neoclassica e ardore romantico; ­– sabato 10 ottobre: Piazza Zeno, con l’ultimo capolavoro corale di Gioachino Rossini: la Petite Messe solenelle. Eventi, questi, che invitano i cittadini al Filarmonico, per la ripresa della stagione autunnale, che ricomincia, con otto concerti in doppia data e quattro recite di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, dal 16 ottobre al 31 dicembre. I tre incontri – che permetteranno, al tempo, di meglio conoscere Fondazione Arena, nella sua azione di diffusione della bella musica e della bella cultura, da essa derivante – sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento interpersonale, con una durata, prevista di 75 minuti circa, senza intervallo. Per ognuna delle serate l’orario, di inizio è fissato, come citato, alle 19:30 ed è previsto un recupero, il giorno successivo, in caso di maltempo. Grande iniziativa, la sopra descritta, che sarà sicuramente apprezzata dai veronesi, perché offerta da un’Istituzione, che, con la sua attività, fa conoscere la Verona della Musica, in tutto il mondo.

Pierantonio Braggio