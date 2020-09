Il 25 Settembre 2020, tre emissioni filateliche delle Poste Magistrali

Beato Fra’ Gerardo (1040-1120) : nel 900° anniversario della morte, un francobollo da € 5,40, riproducente, da incisione, l’effige del Beato monaco benedettino, fondatore del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Intorno al busto, in legenda circolare: Fra’ Gerardo, I. Rettore dello Spedale di Gerusalemme. In basso, stemma e legenda. Tiratura: cinquemila foglietti numerati progressivamente. Grafica : due francobolli, ciascuno in foglietto, da €. 4,80, per complessivi € 9,60. I due foglietti riproducono i seguenti manifesti pubblicitari francesi: Lucien Lefèvre: Exposition Internationale “Cycles & Sports” (1892) Parigi, Bibliothèque des Arts Dècoratifs, e Charles-Léonce Brossé: Meeting d’Aviation, Nice (1910). Tiratura: tremila foglietti, numerati, da 1 a 3.000, per ciascun soggetto; Giambattista Tiepolo (1696-1770): due francobolli in foglietto, da €. 3,60 e da € 3,90, per complessivi € 7,50. Se nel complesso del foglietto, appare l‘Assunta, Udine, Oratorio della Purità, il valore da € 3,60 raffigura il particolare degli oranti, mentre, il pezzo da € 3,90, il particolare della Vergine, in gloria. Tiratura: tremila foglietti numerati. Chiaro che, le tre emissioni descritte offrono, come sempre, è dei francobolli dello SMOM, grandi motivi di studio, sia della storia, nonché d’approfondimento di diversi settori culturali, spesso sconosciuti, perché trascurati, e che, appunto, attraverso i francobolli, ritrovano vita.

Pierantonio Braggio