Convegno a Garda, Verona, su ambiente e natura.

L’avv. Chiara Tosi, coordinatrice Veneto di Lipu Birdlife Italia, 045-8200181-0458 250110 fax, veneto@lipu.it , segnala che venerdì 25 settembre 2020, alle ore 20.00, a Palazzo Carlotti, Garda, si terrà la Conferenza dal titolo: “A tutela del Monte Baldo: Associazioni a confronto”. Nell’occasione sarà presente anche Lipu, chiamata ad intervenire sul tema: “Medioevo normativo del Veneto in materia ambientale: cosa possiamo fare, perché le cose cambino”. Dalla questione dell’eliminazione del Lupo, alla preapertura della caccia: queste sono, tra le tante, le tematiche che verranno affrontate. In nome ed a difesa della Natura. Grande tema, quello proposto, che richiede riflessioni e risposte bene studiate, per mantenere quell’equilibrio, necessario, a tutela della biodiversità, nel suo complesso.

Pierantonio Braggio