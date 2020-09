Il Generale di Corpo d’Armata, Giuseppenicola Tota, lascia il Comando di Comfoter, Verona. Assumerà l’importante compito il Generale di Corpo d'Armata, Massimo Scala.

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha ringraziato il Generale Tota, per quanto fatto, nei due anni d’attività a Verona, e per il profondo e intenso legame, instaurato con la città, fornendo il prezioso contributo di uomini e donne dell’Esercito Italiano, in ogni circostanza, quando e dove ce ne fosse bisogno, e si è compiaciuto con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, sia per aver scelto un altro capacissimo Generale di Comando, in Verona, sia per quanto l’Esercito Italiano ha fatto, per l’Italia e per la città scaligera.