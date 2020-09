Cattolica Assicurazioni: i soci all'incasso col diritto di recesso.

La delibera di trasformazione in spa, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte delle Autorità competenti, è stata depositata all'ufficio delle imprese. Da quel giorno decorrono i 15 gg per la scelta, restare o no nella compagine Cattolica. A questo punto la scelta è incassare i 5.47€ per le decine di migliaia di azionisti, non solo i soci, che possono esercitare il recesso. O tenersi le azioni restando in balia del mercato. Chi non ha votato a favore, si è astenuto o ha votato contro, se pensa che il titolo perderà valore potrà cedere le sue azioni, se l'azionista invece pensa che che l'operazione con Generali farà crescere il valore delle azioni le terrà. La certezza contro l'incertezza. Ora non conta più essere soci , tanto tutti coloro che rimarranno diventeranno azionisti quando la trasformzione sarà operativa e le azioni fintantochè il titolo sarà quotato saranno liberamente negoziabili senza timore di essere o non essere socio. Ai fini delle agevolazioni che oggi spettano ai soci, domani azionisti, per ora sono confermate ma per il futuro non si sa nulla che proprio per questo potranno essere ridefinite.

Ecco comunque l'estratto dal sito di Cattolica che spiega cosa e come fare.

DIRITTO DI RECESSO

I titolari di azioni Cattolica nonché i Soci di Cattolica che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di trasformazione e quindi i Soci assenti, dissenzienti o astenuti (insieme, i “Soggetti Legittimati”), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (il “Diritto di Recesso”).

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione unitario delle azioni di Cattolica, in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in euro 5,470 per ciascuna azione (il “Valore di Liquidazione”), in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Cattolica nei sei mesi precedenti il 30 giugno 2020, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria sul sito internet di Cattolica e sul quotidiano “Italia Oggi”.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Soggetto Legittimato, per tutte o per parte delle azioni Cattolica detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, con apposita comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la "Dichiarazione di Recesso"), che dovrà essere spedita, con i contenuti minimi e secondo le modalità di seguito indicati a norma di legge, entro quindici giorni di calendario dalla suddetta Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre il 24 settembre 2020.