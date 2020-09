In Veneto, un nuovo “Cammino”.

La Giunta di Regione Veneto, su proposta dell’Assessore al Turismo, Federico Caner, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione e Associazione di Promozione Sociale “Cammino della Vita”, per la realizzazione di un percorso francescano dal Convento di Sant’Antonio, a Camposampiero, a quello di San Francesco, a Treviso. “Il percorso – chiarisce l’Assessore al Turismo – si sviluppa lungo la ‘Treviso-Ostiglia’, l’ex linea ferroviaria, oggi, trasformata in una delle più interessanti e meglio attrezzate piste ciclabili della regione, che sarà ulteriormente valorizzata con la realizzazione di un “Cammino di meditazione”: un percorso verde, adatto a tutti, famiglie, anziani e bambini, che consentirà di apprezzare la bellezza paesaggistica dei luoghi e fornirà un’occasione originale di scoperta turistica e culturale del territorio”. Sempre, l’Assessore al Turismo: “Questa forma di escursionismo, così come il turismo spirituale, più in generale, è un segmento in forte espansione. Lo testimonia il moltiplicarsi di prodotti editoriali e di siti internet specializzati, dedicati ai Cammini – sottolinea l’Assessore – e nel Veneto, che vanta innumerevoli luoghi di straordinario interesse religioso e storico, le potenzialità di sviluppo di questi itinerari sono notevoli. Recentemente, la nostra Regione si è dotata di un’apposita legge, per il riconoscimento e la valorizzazione dei percorsi, istituendo anche il Registro della Rete dei Cammini Veneti. Stiamo gradualmente strutturando e arricchendo l’offerta di visita e di accoglienza, nel Veneto, anche in questa direzione, investendo in un prodotto emergente del cosiddetto turismo slow, valorizzando le destinazioni e i percorsi, che già sono affermati, ma anche sviluppandone di nuovi, come il “Cammino francescano”, da Camposampiero a Treviso, che, sono certo, susciterà ulteriore interesse e accrescerà l’attrattiva dei nostri territori”. Lodevole e importante iniziativa, che corrisponde, fra l’altro, all’orientamento dei molti, che desiderano coniugare lo spirituale, con il bello della natura e con il massimo, sentito rispetto per la stessa. Pierantonio Braggio