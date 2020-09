Comunicato di Cattolica Assicurazioni. Risultato operativo a + 38,6%, al 30 giugno 2020.

Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “I dati presentati oggi confermano la capacità del Gruppo di far fronte a eventi di portata eccezionale, come quelli avvenuti da inizio anno, a livello globale. In un contesto completamente nuovo e sfidante, Cattolica ha, da un lato confermato, le guidance per l’anno, conseguendo risultati operativi solidi e in crescita rispetto al 2019, e, dall’altro, ha definito un accordo, di portata storica, con Generali. Forti del sostegno dei Soci, che in Assemblea si sono espressi a favore dell’aumento di capitale e della trasformazione della Società in SpA, lavoreremo nei prossimi mesi, per il rafforzamento patrimoniale e la contestuale partnership, con Generali, proseguendo nell’impegno di creare valore, per tutti gli stakeholder”. Pierantonio Braggio