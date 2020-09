AGRICANSIGLIO IN LATTERIA DI SOLIGO

“La fusione”, sostiene Lorenzo Brugnera, presidente del colosso Latteria di Soligo, “ha l’obiettivo di potenziare il gruppo e anche di abbattere i costi di produzione, aumentare la marginalità e mantenere tutti i posti di lavoro. Circa 4 milioni di euro di fatturato nel 2019 (Latteria di Soligo ha raggiunto i 72,5 milioni di euro) AgriCansiglio commercializza i suoi prodotti al 60% tramite i punti vendita diretti, il 25% nella ristorazione di alta gamma e nei negozi specializzati, il 10% nella Gdo e il rimanente nei piccoli negozi di vicinato oltre ad esportare anche una piccola parte in Canada, Australia, Inghilterra. AgriCansiglio potenzierà la realizzazione di alcuni formaggi di nicchia come la Grotta del Caglieron, che viene affinato in una cavità naturale, la Grotta di San Lucio, . Le forme dopo 3 settimane di caseificio vengono trasferite in grotta per almeno 4 mesi per completare l’affinamento e diventare un formaggio caratteristico e inimitabile.