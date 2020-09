All'Agenzia delle Entrate su appuntamento Dal 15 settembre parte il nuovo modello di accoglienza presso gli uffici

Come prenotare un appuntamento in Agenzia - I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione "Contatti e assistenza" > "Assistenza fiscale" > "Prenota un appuntamento<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/prenotazione-appuntamenti>", oppure tramite l'App mobile "AgenziaEntrate", scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin. Sempre dal sito delle Entrate è possibile ottenere un web ticket ("Contatti e assistenza" > "Assistenza fiscale" > "Elimina code online (web ticket)<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/elimina-code-online>"), che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l'opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all'ora desiderati.

I servizi di assistenza "agili" - Sul sito delle Entrate è possibile consultare l'elenco dei "servizi agili"<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/i-servizi-agili-dell-agenzia-delle-entrate> che permettono di interloquire con l'Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail, Pec oppure al telefono. I contribuenti possono anche utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione, senza recarsi in ufficio. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'App delle Entrate. Oltre alle credenziali dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell'area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I servizi erogati in Ufficio su appuntamento- Negli Uffici del Veneto i servizi disponibili su appuntamento in Ufficio sono i seguenti:

* consegna documenti ed istanze (compresa la richiesta della Certificazione unica ed eventuali richieste di chiarimento a seguito di comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate);

* vidimazione formulari rifiuti e certificazioni contro la doppia imposizione;

* registrazioni atti privati, diversi dai contratti di locazione;

* abilitazioni ai servizi telematici (rilascio codice PIN);

* codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva - variazioni;

* rimborsi imposte dirette (compresa la comunicazione del codice Iban per l'accredito dei rimborsi);

* informazioni sulle agevolazioni ed esenzioni per i disabili.

I contribuenti sprovvisti di codice fiscale potranno richiedere l'appuntamento per l'attribuzione del codice fiscale rivolgendosi direttamente ai numeri di telefono e e-mail pubblicati nel sito internet regionale http://veneto.agenziaentrate.it

I numeri di assistenza telefonica - Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:

· 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito; per informazioni su materie fiscali e catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali.

· 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore

Inoltre, è possibile prenotare una richiamata<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/assistenza_telefonica/call_back/scheda.htm> per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta. Per le chiamate dall'estero è attivo il numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). C'è anche un servizio SMS che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero 339.9942645.

L' assistenza telefonica degli Uffici territoriali del Veneto - Per informazioni sui servizi erogati in ufficio e a distanza negli Uffici territoriali del Veneto, è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica presso ciascuna Direzione provinciale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16, ai seguenti contatti:

Direzione provinciale Belluno 0437097111

Direzione provinciale Padova 0497911511

Direzione provinciale Rovigo 0425200711

Direzione provinciale Treviso 0422191411

Direzione provinciale Venezia 0418692111

Direzione provinciale Verona 0458496111

Direzione provinciale Vicenza 0444046111