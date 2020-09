IL BOTTEGA GOLD DI BOTTEGA IL PIU’ VENDUTO AL MONDO

Un risultato che ha dell’incredibile e, nello specifico, significa che i consumatori riconoscono a Bottega Gold una qualità superiore a quella della maggior parte degli champagne e all’azienda trevigiana un impegno concreto sul fronte della sostenibilità che viene costantemente perseguita con investimenti importanti per la salvaguardia dell’ambiente e per l’assoluta genuinità dei prodotti. Il risultato è dovuto alla qualità del vino, espressione di una continua ricerca e di un costante monitoraggio dell’intero processo produttivo, dalla vigna alla bottiglia. Bottega ha anche annunciato, in queste ore, di aver praticamente riaperto tutti i Prosecco Bar sparsi per il mondo e di aver concluso la trattativa per aprirne altri 4, due a Londra e uno ciascuno ad Amsterdam e Vienna.