VIP VAL VENOSTA CONFERMA L’INCARICO CREATIVO A COO’EE 

Quella tra VIP Val Venosta e Coo’ee, agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, è una partnership solida che negli anni ha contribuito ad affermare il brand altoatesino sul mercato italiano ed europeo attraverso un posizionamento sempre più specifico e distintivo, comunicando l’azienda come un’eccellenza nella produzione di mele di alta qualità: ormai celebre la campagna «Il Paradiso delle Mele» che nel 2020 ha riscosso un grande successo e ha permesso a Coo’ee e a VIP di aggiudicarsi diversi premi e riconoscimenti nell’ambito della comunicazione integrata e pubblicitaria. Ma non solo: l’iniziativa sostenibile SavingWalls e l’attività di rebranding e di riposizionamento adoperata sul marchio VIP hanno proseguito con successo una linea operativa condivisa ed efficace.



Attraverso premiazioni, rinnovi e nuove acquisizioni, Coo’ee si prepara a chiudere un anno particolare che racchiude il trentesimo anniversario dell’agenzia e lo comunica attraverso una campagna social dedicata e nuovi progetti che fanno della filosofia «togliere, togliere, togliere.» la bussola che orienta il lavoro e la creatività. Un anno che, nonostante le enormi difficoltà, non ha mai visto fermarsi le attività di comunicazione, ma, al contrario, ha incontrato nuove sfide per il futuro.