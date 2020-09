VII Verona OKTOBERFEST 2020. Dal 10 al 13 settembre, a Borgo Roma.

Chiaro che il grande evento, sempre più atteso, ricalca quello di Monaco di Baviera, sorto, nel 1911, in occasione del matrimonio del principe reggente, poi, re, Ludovico I di Baviera, con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen, su iniziativa di Andreas Michael Dall’Armi, d’origine italiana, membro della Guardia Nazionale Bavarese. Oltre alla buona “bayerisches Bier”, non mancheranno piatti alla bavarese, musiche dell’Oktoberfest e giochi. L’importante evento è organizzato dall’ideatore e presidente di Oktoberfest, Francesco Lotti, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Fuorimoda”, info@fuorimodavr.it. Ingresso gratuito, ma su prenotazione, contattando www.veronabierfest.gr8.com, a seguito sulle restrizioni, causate dal virus. Arrivederci, con un grande “Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit”!

Pierantonio Braggio