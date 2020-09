VERONA CAPITALE DELLA CULTURA 2022. IL DOSSIER SI SVELA ALLA CITTA’. PRIMO INCONTRO MERCOLEDì 9 SETTEMBRE

Il primo appuntamento sarà mercoledì 9 settembre, alle 18, al Forte Santa Caterina. Sindaco, assessore alla Cultura e Soprintendente Vincenzo Tinè presenteranno il capitolo ‘Open Culture – Visitare patrimoni’. Tre le tematiche che saranno approfondite: la riscoperta della storia cittadina, l’accessibilità degli antichi patrimoni culturali attraverso nuovi linguaggi e tecnologie, il far rete mettendo in connessione i diversi spazi culturali. Relatori saranno i direttori dei Musei Civici Francesca Rossi, del Museo archeologico nazionale di Verona Federica Gonzato e del dipartimento Cultura e civiltà dell'Università di Verona Arnaldo Soldani.



“Inizia il grande racconto del dossier depositato a fine luglio dall’Amministrazione comunale per la candidatura di Verona Capitale della Cultura 2022 – spiega l’assessore alla Cultura -. Incontri direttamente nei luoghi coinvolti dal cambiamento cittadino, che i veronesi potranno vedere dal vivo per la prima volta. Cantieri work in progress come Forte Santa Caterina dove verranno realizzati i depositi unificati dei musei civici, un altro polo culturale cittadino pronto a nascere e a cambiare il volto di Verona”.