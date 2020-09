FONDAZIONE JUST ITALIA lancia il “BANDO NAZIONALE” 2020-2021

“Ci prendiamo cura delle persone, insieme”: con questo impegno Fondazione Just Italia, creata nel 2008 dall’omonima azienda di Verona che distribuisce i cosmetici svizzeri Just tramite 26.000 incaricati alla vendita diretta a domicilio, lancia anche quest’anno il Bando Nazionale per sostenere, nel 2021, un grande Progetto di Ricerca destinato all’infanzia, riconfermando in questo modo la propria fiducia nella Ricerca.

Da ben 12 anni, la Fondazione veronese sostiene le iniziative di solidarietà delle Organizzazioni Non Profit seguendo, ogni anno, due direttrici: il supporto a un Progetto nazionale di Ricerca medico-scientifica o di assistenza sociosanitaria destinato all’infanzia (Bando Nazionale), e il sostegno a una serie di iniziative legate al territorio veronese (Bando Locale).

Un impegno che le ha consentito di sostenere, in questi anni, Progetti per oltre 5,1 milioni di Euro con Ricerche, per citarne solo alcune, sull’autismo, la leucemia linfoblastica acuta, la Sindrome di Rett, l’osteosarcoma e, ultima in ordine di data, la creazione della prima Banca italiana di farmaci cellulari per bambini malati di tumore.

Con anticipo di un mese rispetto alle passate edizioni, il Bando Nazionale è attivo dal 1° settembre e sarà disponibile per l’intero periodo settembre - ottobre 2020 per favorire il corretto svolgimento di tutte le fasi di valutazione e selezione. Sin dalla prima edizione, infatti, Fondazione Just Italia ha adottato un metodo di “scelta condivisa” con diversi step. Le proposte delle Organizzazioni Non Profit, pervenute nel periodo di apertura del Bando tramite l’apposito format on line sul sito della Fondazione, selezionate per ammissibilità secondo i parametri indicati nel Bando stesso, vengono valutate con il supporto di AIRIcerca, l’Associazione internazionale dei ricercatori italiani nel mondo. Gli elaborati così selezionati vengono quindi esaminati dal CdA con il supporto del Comitato di Gestione della Fondazione, per arrivare a una rosa di tre progetti, rispondenti ai requisiti del Bando e coerenti con i valori del “mondo Just”. I finalisti vengono quindi sottoposti alla votazione da parte della forza vendita di Just Italia che decreta il progetto vincitore (votazioni effettuate nel corso dei Programmi di Formazione riservati ai 26.000 incaricati alla vendita diretta)

Il Bando, attivo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, è consultabile sul sito della Fondazione www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp