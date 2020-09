Monete 2019 del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta.

Sono state coniate, con millesimo 2019, da Coniazioni d’Arte, Milano, le seguenti monete, in scudi e relativi divisionali, dedicate a Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, che è stato l’80º Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, dal 2 maggio 2018 al 29 aprile 2020. Purtroppo, il Gran Maestro è deceduto, il 29 aprile 2020: 10 grani, in bronzo, 8 g, con, sul retro, San Giovanni Battista, in atto di predicare, 1000 pezzi; 9 tarì, in argento, 9 g, con, sul retro, San Giovanni Battista, che battezza Gesù, 1000 pezzi; 5 scudi, in oro, 4 g, con, sul retro, il Gran Maestro, che, in ginocchio, riceve, da San Giovanni Battista, il gran stendardo dell’Ordine, 500 pezzi; 10 scudi in oro, 8 g, con, sul rovescio, due mani, che si stringono, avendo sopra la Croce di Malta, 500 pezzi; 1 scudo, in argento, 12 g, con, sul retro, l’Allegoria dell’assistenza ai bisognosi, 1000 pezzi; 2 scudi, in argento, 24 g, con, sul retro, San Giovanni Battista, che annuncia il Verbo divino, 1000 pezzi. Tutti gli esemplari sono, con bordo zigrinato.