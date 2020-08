Due grandi incontri, all’Arena di Verona, chiuderanno, in gloria, il Festival d’Estate 2020.

Sempre, nel dolce quadro di “Nel cuore della Musica”, che ha caratterizzato il Festival areniano d’estate 2020 – richiedendo massimo impegno, da parte di Fondazione Arena, www.arena.it, in tutte le sue componenti, dato il difficile procedere, creato dalla criticità virus – le sere dei giorni 28 e 29 agosto, alle ore 21,30, proporranno due importanti rappresentazioni, nel centro, illuminato, dell’Anfiteatro romano. Premesso, l’ormai prezioso contributo, che a tutti i lavori areniani, dà l’Orchestra dell’Arena, il 28 agosto, avrà luogo “DOMINGO - Plácido Domingo per l’Arena” – anche a ricordo dei cinquantuno anni, dal 1969, di presenza del celebre baritono e direttore d’orchestra spagnolo, nell’Anfiteatro di Verona – e il 29, “OPERA - Opera e Passione in Arena”. Domingo baritono avrà accanto a sé il direttore, Jordi Bernácer e il soprano Saioa Hernández, mentre, in OPERA, se direttore sarà Domingo, soprano sarà Sonya Yoncheva e tenore Vittorio Grigolo. Tutto, per un gran finale 2020, per il quale si può e si deve dire, che il Festival d’Estate 2020, purtroppo, virus-ridotto, termina effettivamente in gloria…! Tutto, gettando, sin d’ora, il seme per un musicale, grandioso futuro, da realizzare nel 2021.

Pierantonio Braggio