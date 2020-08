Per una tempestiva gestione dei sinistri, Cattolica ha creato un’unità operativa speciale, per la gestione d’una corsia preferenziale, per i propri assicurati, danneggiati, dal maltempo, volendo rispondere, in maniera puntuale e rapida, a tutte le domande e alle richieste di informazioni, che potrebbero pervenire. Il Gruppo ha, inoltre, deciso di creare un fondo per l’erogazione di prestiti ai propri dipendenti, che abbiano subito danni a causa del nubifragio.

Pierantonio Braggio