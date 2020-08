Sostegno di BPM ai territori colpiti, dal nubifragio di domenica 23 agosto 2020. Particolare attenzione a Verona e alle zone del Veneto interessate.

Banco BPM valuterà, fin da subito, in attesa delle disposizioni legislative in materia, le richieste di moratoria, fino a 12 mesi, delle rate di mutui e finanziamenti, a privati e imprese, danneggiati dall’evento, aventi residenza o sede legale/operativa, nei Comuni colpiti delle province di Verona, Vicenza e Padova. Coloro, poi, che hanno subito danni, potranno richiedere finanziamenti chirografari, a condizioni economiche, particolarmente agevolate, per le opere di ripristino dei danni causati dal maltempo. Il tutto sarà elaborato, con tempi di tempi d’attesa, particolarmente ridotti.

Pierantonio Braggio