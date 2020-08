Solidarietà di Plácido Domingo a Verona.

Amico dell’Arena e di Verona, saputo della tragedia, che, il 23 di agosto scorso, ha colpito la città scaligera, Domingo, così, si è espresso: “Appena arrivato a Verona, ho visto i danni, che ha fatto il nubifragio, che ha colpito tutti voi. So che le Istituzioni veronesi e venete sono già al lavoro per aiutarvi, al meglio delle loro forze.

Preparandomi a venire qui, quando ancora ero in Messico, il mio pensiero, tante volte, era per la Vostra città, di cui, porto ricordi bellissimi. La vostra tenacia sarà premiata, siete un esempio per tutti. Darò anche io il massimo in Arena, per testimoniare la mia vicinanza a tutti voi”. Un grande “gracias” al amigo Plácido, che diffonde il nome di Verona, nel mondo.

Pierantonio Braggio