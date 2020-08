GARMONT SPONSOR DELLA VIA FRANCIGENA

Garmont ha infatti sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, creata 19 anni orsono per aiutare le migliaia di persone che non solo affrontavano il percorso verso Roma ma anche chi guardava a Santiago de Compostela, Gerusalemme, fino a santuari come Loreto o Montenero. “La via Francigena”, ha detto Pierangelo Bressan, a capo dell’aziuenda calzaturiera di Vedelago, “ promuove un patrimonio legato alle identità culturali europee partendo da un itinerario storico che si esprime attraverso un fascio di strade, sulle quali si è formata la storia dell’Europa nei secoli scorsi. Riteniamo di produrre calzature di alta qualità sia per l’alpinismo che per l’escursionismo e, da qualche tempo, anche per la città, scarpe che saranno fedeli compagne di viaggio dei tanti pellegrini nel mondo. Una sponsorizzazione, quella con Aevf, che non sarà una mera offerta di nostre calzature ma sarà anche un dialogo per promuovere i valori dei pellegrinaggi, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un approccio culturale, identitario e turistico.