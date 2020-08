Cattolica: Il Tribunale di Venezia respinge la richiesta di alcuni soci, per la sospensiva della delibera dell’Assemblea straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica peraltro in data 4 agosto 2020 ha deliberato l’esercizio della delega in parte, vale a dire per 300 milioni di euro, a favore di Generali e in parte per i restanti 200 milioni di euro a favore degli azionisti tutti. L’operazione con Generali prosegue, quindi, come previsto dagli accordi a suo tempo stipulati e comunicati. Il provvedimento odierno del Tribunale delle Imprese di Venezia rinvia alla fase del merito per la liquidazione delle spese a carico dei Soci richiedenti”. Così il comunicato di “Cattolica” del 24 agosto 2020.