Festival di Musica barocca, seconda edizione, a Verona.

A cura dell’Associazione Dimostrazioni Armoniche, Verona, e della 1ª Circoscrizione veronese, si terrà, a Verona, l’evento musicale “Toccobarocco”, alla sua seconda edizione. Il Festival proporrà musica barocca, per appassionati, ma anche per non addetti ai lavori. I concerti previsti: 21 agosto, ore 21 , “Chiare, fresche e dolci acque”, nella chiesa di San Giorgio in Braida, con madrigali, sul tema “Acqua” e musiche di J. Arcadelt, L. Bertani e C. Monteverdi; 13 settembre, ore 18, “Bach in prigione”, nella chiesa di San Nicolò all’Arena, con musiche di J. S. Bach, dal periodo della prigionia, per organo e voce recitante; 27 settembre, ore 18 e ore 21, in Sala Morone, “Lucrezia. Il volto di un’eroina romana, interpretato, da grandi compositori dell’epoca barocca, con musiche di B. Marcello, A. Scarlatti, C. F. Händel e G. Bellinzani, e 11 ottobre, ore 21, nella chiesa di San Tomaso Cantuariense, “Vicenda d’una giovane allieva di Vivaldi, al Conservatorio della Pietà di Venezia, con musiche di A. Vivaldi. I concerti sono ad ingresso gratuito, ma, la partecipazione va prenotata, per le misure antivirus, contattando: info.dimostrazioniarmoniche@gmail.com. Hanno presentato il musicale evento Marcello Rossi Corradini, direttore artistico dell’Associazione Dimostrazioni Armoniche; Franco Dusi, presidente della Commissione Cultura della 1ª Circoscrizione, Verona, e Sara Ricci, direttrice dell’Associazione Dimostrazioni Armoniche. Pierantonio Braggio