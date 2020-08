Stati Uniti: dazi “invariati”, sull’agroalimentare italiano. Giansanti: ottima notizia, in questa fase di ripresa.

“E’ un’ottima notizia – dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – perché l’inasprimento dei dazi avrebbe posto un ostacolo in più, sulla strada, verso la piena ripresa del sistema agroalimentare italiano, dopo l’emergenza sanitaria. Un particolare ringraziamento va al Governo e alla nostra Rappresentanza diplomatica, per l’efficace azione svolta, nei confronti dell’Amministrazione statunitense”. Confagricoltura ricorda che gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco del Made in Italy agroalimentare, fuori dalla UE. Nel 2019, l’export di settore ha superato 4,5 miliardi di euro. I vini, da soli, incidono sul totale per 1,5 miliardi. “E’ anche importante rilevare che gli Stati Uniti hanno formalmente espresso la disponibilità a negoziare, con l’UE, un accordo, che metta fine al contenzioso ultradecennale, sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. E’ una disponibilità che va colta, con la massima urgenza, da parte della Commissione europea, per raggiungere un’intesa che consenta di eliminare i dazi che gravano sui nostri prodotti, dall’ottobre dello scorso anno”, aggiunge il Presidente di Confagricoltura. La notizia: ”Dazi USA, invariati sull’agroalimentare italiano” – trasmessaci, dal presidente di Confagricoltura Verona, Paolo Ferrarese, che ringraziamo – oltre ad essere “ottima”, è, al tempo, incoraggiante, in un momento, come l’attuale, nel quale, dobbiamo concentrare le forze per un veloce rilancio, mai dimenticando la grande importanza del mondo agricolo, fattore essenziale per la nostra economia.

Pierantonio Braggio