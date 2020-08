Mascherine e ATV, Verona. Basta un utente senza mascherina e il conduttore deve fermare l’autobus.

Per scoraggiare tale pessima tendenza, il direttore generale di ATV, Stefano Zaninelli, ha diffuso un ordine di servizio, rivolto al personale di guida, stabilendo che “nel caso, in cui, salga a bordo dell’autobus un utente, privo di mascherina di protezione, il conducente dovrà tenere fermo il mezzo ed avvisare l’utenza dell’impossibilità di ripartire, a seguito di esplicite disposizioni aziendali”. Analogamente, “il conducente dovrà arrestare il mezzo nel caso, in cui, si avveda, anche a seguito di segnalazione dell'utenza, che passeggeri, già presenti a bordo, si tolgono o indossano impropriamente la mascherina”. Se, quindi, l’utente interessato non accetta di indossare correttamente la mascherina o di scendere spontaneamente, dal bus, l’autista avviserà il centro operativo di ATV, il quale, a sua volta, contatterà le forze dell’ordine, richiedendone l’intervento.

“E’ un provvedimento, che riteniamo doveroso – commenta il direttore Stefano Zaninelli – e con il quale vogliamo dare il segnale, che l’utilizzo corretto delle mascherine è imprescindibile, per viaggiare in sicurezza, sui mezzi pubblici, ambiente, dove non è possibile tenere il metro di distanza interpersonale. L’intento è di tutelare, con la massima efficacia, la nostra clientela, che, nonostante le tante difficoltà di questi mesi, continua a scegliere di muoversi, con il trasporto pubblico. Non essendo praticabile la possibilità di tenere costantemente, sotto controllo, quanto accade, su ognuno dei nostri 600 bus, contiamo sulla collaborazione e sul senso di responsabilità degli utenti, anche nel segnalare ai conducenti situazioni di utilizzo improprio delle mascherine”. Importante provvedimento ad hoc, che, se da un lato è d’invito ad applicare il senso civico, si rende necessario ad evitare la diffusione di un’infezione, che stenta a sparire e che, come tale, va combattuta, con ogni mezzo.

Pierantonio Braggio