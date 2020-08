La “Fèsta de l’Assunta, a Verona.

Sólamente a pénsàr, come la ósse “caréga” la sóna bèn ‘n té le me réce e come la fàssa capìr òtimamente, mèio che la ósse “sedia”, de còsa se tràta, mé són séntì ‘n dóvér de scrìvar modestamente, ‘n’altra vólta – e spéro de nó stufàr nissùn – de quél che è càpita, nel vècio e stràordenàrio rión de la Caréga, càlche giorno fa. Bisógna savèr, che, a la Caréga, gh’è ‘n antico capitèl, dedicàdo, zà, da càlche sècolo fa, a la Madòna Assunta, e che l’è tradissión, che, nel dì de l’Assunta ’l 15 de agósto, nó sólo se rènda omàgio a sta vècia imagine, ma, che se crea l’atmosfera adàta a ‘n ‘ncóntro, fra çitadìni, par fàrghe festa a la Madòna e par gustàr, ‘n cómpagnìa, ‘n bòn minestrón, ‘cómpagnà da ‘n bòn bicér de vìn, dàto, ànca, che, a la Carèga, uno dei più vèci rióni de Verona, le Óstarie nó le mànca. Par la stòria, dirò che mé récòrdo de avèr parteçipà, par la ptima vàlta, a ‘na Fèsta de l’Assunta, a la Carèga, a dìr póco, sessànt’àni fa…, quando, ‘ncóra se ghé dàva ‘na gran ‘nportànsa a le bèle Féste de la Césa, che se le ‘spétava, quasi có’ ‘npassiènsa, ma, che, ànca queste, có’ tùte le nóvità dei tèmpi, che gh’è, ai giorni de ancó, i-è ‘ndàde ’n désmémtegón… Bèlo, l’éra ànca quando se cantàva: Tòta pùlchra es Maria et màcula originalis non est in te… - Tùta bèla Te si, Maria, e ’l pecàto originàl nó l’è ‘n Ti… Altri tempi, bèi tempi, che, mèio sarìa, che nó i fùsse mai passàdi… Sta parèntesi a parte, ‘ndémo ‘vànti… ‘L quìndese de agósto passà, dónca, ghé sarà sta, a la Caréga, dózènto parsóne – ‘n bòna parte, có’ tanto de màscarìna – più ‘ntéréssade a ónoràr la Madòna, che par ‘l rèsto – e l’è ‘na bèla còsa – méntra, ne l’aria, le risónàva le nòte de ‘na musica stràordenària, che bèn le fasèa a l’anima e al cór… I-a présentà la manifestassión ‘l siór presidente del Cómitato Carnevalésco Benefico “Caréga” , Cór de Verona. Alberto Recchia, i sióri assessóri del Comune de Verona, Marco Padovani e Filippo Rando, e mons. Luigi Cottarelli, paróco del Dòmo de Verona, che, vàrda ti, che cómbinassión, l’è, ànca quél dedicàdo a l’Assunta. Finìda la présèntassión, én un bànco apòsta, végnéa déstribuìdo ‘n òtimo minestrón – minestràva, fra i bravi vólóntàri, ànca ‘l presidente Alberto – come diséa, prima, e bòni bicéri de vìn, che i cóntribuìva a fàr séréna e alégra la giórnàda de l’Assunta carégòta. Che l’è una de le tante manifestassióni, realizàde, durànte l’àno, dal più volte récórdà Comitato de la Caréga, che nó’l trascura mai ‘l làto solidarietà e beneficènsa. E, po’, vàrda ti, gh’éra ànca ‘n banchéto de un’Associssión, cólégàda al Comitato, la quàl, nó sólo la s’a spécializà ’n “mascarìne”, tanto ‘nportànti, al giórno de ancó, ma, la le çédèva, contro ‘n’ofèrta volontaria, par pódér, dòpo, fàr del bèn. ‘Na bèla festa, tùta veronese, che – g’ò ‘vù mòdo de cóstatàr – l’a parmésso de rivédar vèce amicìssie, de fàrghene de nóve e de passàr momènti sereni, ‘n mèzo a tanta “veronesità”. Còsa, che la mé fa récómandàr a Ci, ’l g’avarà la passiénsa de lésarme, de nó désméntegàr le nostre vèce tradissióni – come quéle, che ‘l Comitato carégoto, sempre, ‘l méte ‘n luce –, la nostra storia, ’l nostro dialèto – parlàndolo, g’ò da dìr, che, sènsa vólér fàrghe tòrto, par carità, a l’Alighieri, me pàr de capìrme mèio, che discórèndo ‘n taliàn – e, ‘n zéneràl, récórdémoselo bèn, la nostra cultura. Da nótàr: la Caréga, che se véde, néla foto déssór, nó l’è mìa bèn fàta e órnàda, da siòri, par càso, ma, l’è cusìta, parché l’è la Caréga, de la màscara “Re Teodorìco, che l’è ‘l parón carnevalesco del Rión de la Caréga. Pierantonio Braggio