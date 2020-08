Non è più Alberto Bauli, re del Pandoro veronese.

Non è più con noi Alberto Bauli, l’imprenditore, che, con il suo pregiato prodotto, ha portato il nome di Verona, nel globo, avendo guidato, come presidente, la sua azienda, fondata dal padre Ruggero, nel 1922, e, oggi, con sede a Castel d’Azzano, per venticinque anni, con passione e dedizione, facendo di essa un colosso, nel settore dolciario. Ma, in merito, lasciamo la parola al presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, che nel comunicato dell’11 agosto 2020, così si esprime: ”Per me, Bauli significa immediatamente Pandoro, un dolce che, ogni anno, porta la tradizione natalizia veronese in tutto il mondo. Con la scomparsa dell’ingegner Alberto, il Veneto ha perso, oggi. un messaggero delle nostre tradizioni e del valore della nostra imprenditoria”. Sottolinea, ancora, il Presidente della Regione del Veneto: “Con Alberto Bauli perdiamo un altro veneto, che ha saputo guardare, con successo, oltre i confini della sua realtà . Capendo le potenzialità di un dolce tipico, che la sua famiglia aveva già affermato, su un largo mercato, con un’azienda, nata nel 1922, ha guidato il marchio nel suo maggior sviluppo, fino a farlo riconoscere tra i leader mondiali, per la produzione di dolci da ricorrenza e prodotti da forno. Con il suo impegno e la presenza dei prodotti delle sue fabbriche, in tutti i mercati del mondo, il Pandoro ha conteso agli universali Giulietta e Romeo, la notorietà legata alla città sull’Adige. Penso che, con Bauli, il Veneto saluti uno di quei personaggi, che con lavoro, passione e attaccamento alla propria terra, lo hanno fatto grande. A lui, invio un pensiero ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai Familiari”. Grande impegno, massima lungimiranza, ma, anche grande contributo all’economia veronese e nazionale.

Pierantonio Braggio