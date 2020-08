Quando parlare identifica un popolo

Le me prime 99 parole in veneto”

Anche la lingua, come la cultura, passa dai libri. Piccoli scrigni contenenti un mondo a portata di bambino. Questo il pensiero pedagogico che sostiene il nuovo progetto editoriale di Facile Aiuto Editore: “Łe me prime 99 parołe in veneto”.

Un libro a misura di bambino nelle parole scelte, termini di uso quotidiano, come i familiari, gli animali, i cibi, i numeri, alcuni concetti topologici e molto altro... ma allo stesso tempo adatto da zero a novantanove anni.

Il progetto si avvale della competenza linguistica di Alessandro Mocellin, specialista della lingua veneta e presidente della Academia de ła Bona Creansa, che si occupa dello studio della lingua e della cultura veneta, per mantenere viva nell'innovazione presente la tradizione linguistica veneta e i valori della stessa, ma soprattutto al fine di incuriosire anche le nuove generazioni affinché conservino vivo il legame con le proprie origini. Dalla lingua passa molto! Il desiderio di aiutare i più piccoli a “capire” cosa dicono i nonni, spingerà mamma e papà a scoprire insieme questo libro, caratterizzato da immagini colorate alle quali sono associati i termini veneti affiancati dalla loro traduzione italiana. Il libro, nel suo formato e nel suo contenuto (le immagini sono di Maria Josè Frazzoni, cilena amante delle lingue storiche come il veneto) è pensato per un pubblico che va da uno a dieci anni.

La lingua veneta è parlata da 7-8 milioni di persone nel mondo, è inoltre una lingua ricca di storia: ha origine nel secolo ottavo e si è sviluppata fino ad oggi con diverse sfumature nelle comunità del Veneto...e non solo.

Quale il desiderio di autori ed editore? Far sì che anche i più piccoli si avvicinino a questo idioma, lo scoprano, ne restino affascinati e se ne prendano cura come un patrimonio anche loro, perché così è e dovrebbe essere.

Luca De Fanti