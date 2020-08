Spettacolo sulla “Canzone italiana”, proposto dalla Compagnia “Gino Franzi”.

Nelle serate dei giorni 30 e 31 agosto, nonché, del 1° settembre 2020, alle ore 21, la nota Compagnia veronese “Gino Franzi”, www.ginofranzi.org, presenterà una studiata storia della “Canzone italiana”, nello spettacolo, dal titolo “Milly, un concerto, lungo 60 anni”, nel cortile dell’Arsenale di Verona.

Scrive, in merito, la Compagnia organizzatrice: Milly ha attraversato la storia della canzone italiana dall’inizio degli anni ‘20 al 1980. La sua indimenticabile figura è raccontata con leggerezza attraverso immagini, letture e canzoni per rendere omaggio ad un’artista dallo stile inconfondibile che ha interpretato un repertorio vasto, passando dalla canzone leggera a Brecht, dai cantautori degli anni ’60 al cabaret milanese. Lo spettacolo, già collaudato, si arricchisce, in questa rinnovata edizione, del contributo del giornalista e storico dello spettacolo Enrico de Angelis e della voce di Alice Ronzani. Al piano Camilla Baraldi. La “Franzi” svolge grande opera, proponendo storia e sapere, toccando il difficile ed il facile del passato, ma, allo stesso tempo, divertendo e invitando lo spettatore a pensare che non scade mai il tempo, per saperne di più.

Pierantonio Braggio