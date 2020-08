Leggendo il numero 2/2020 dell’ormai antica ed autorevole Rivista del Credito Svizzero, Zurigo, “Bulletin”, abbiamo notato l’articolo, dal titolo: “L’euro riuscirà a sopravvivere? A dirla, in breve, sì” e, dato il suo chiaro contenuto, lo riportiamo integralmente, ringraziando, al tempo, la Direzione di Bulletin, per la concessa autorizzazione, alla pubblicazione. L’articolo: ”All’inizio della pandemia, la solidarietà europea è stata quasi del tutto assente. Al contrario, i mezzi d’informazione diffondevano notizie dell’adozione unilaterale di controlli alle frontiere e di limitazioni alle esportazioni. Mancava del tutto un coordinamento centrale dei prov- vedimenti di politica sanitaria. Anche in politica estera, ad esempio, sulla questione dei rifugiati, è mancato qualsiasi tipo di sostegno, soprattutto nei confronti della Grecia.

Sui mercati finanziari, si è temuto che l’eurozona fosse di nuovo sull’orlo di una crisi finanziaria. I titoli di Stato dell’Italia, insieme alla Spagna, il Paese più colpito dalla pan- demia, sono stati sottoposti a una forte pressione e i tassi d’interesse sono saliti. Se questo processo fosse continuato, i pagamenti di interessi – sui titoli – dell’Italia, già piuttosto elevati, sarebbero tornati, su un sentiero esplosivo. Si sarebbe verificata una crisi del debito, analoga a quella greca, ma di dimensioni maggiori, a caus del debito nettamente superiore dell’Italia. Si produrrebbe una grave crisi crisi, anche se i politici euro-scettici italiani mettessero in atto la loro minaccia di uscire dall’euro. L’introduzione di una nuova lira – che sicuramente perderebbe nettamente valore nei confronti dell’euro – convertirebbe all’istante i debiti in euro dell’Italia in debiti in valuta estera, estremamente costosi e non più sistenibili. Tuttavia, entrambi gli scenari appaiono improbabili, proprio per il loro carattere deterrente, paragonabile a una «guerra atomica finanziaria». Il fattore decisivo, che impedisce il verificarsi d’una simile crisi, è la diponibilità della BCE ad acquistare, all’occor renza, titoli di Stato italiani, senza limiti. Per garantire la sopravvivenza dell’euro il «Whatever it takes» di Draghi è fondamentale. Quando Paesi membri del Nord Europa trascurano il fatto, che ciò implichi la necessità di dero gare alla suprema regola del «No bailout», lo fanno per tutelare i loro interessi. Di fatto, una valuta comune, in uno spazio economico stretta-mente integrato, come l’euro- zona è soprattutto a vantaggio dei produttori e dei consumatori del Nord. Proprio, per questo è anche nell’interesse dei Paesi più ricchi far perve nire ai Paesi del Sud aiuti diretti per la ripresa, tramite il fondo UE concordato. Se i politici italiani rimpiazzassero l’euro, migliorerebbe la compe titività dell’Italia, nel breve termine, ma sarebbero sopratutto i risparmiatori italiani – quindi gli elettori – a subire le perdite maggiori”. Un articolo, che propone diverse considerazioni chiarificatrici, valide ed importanti… Siamo convinti, comunque, che l’Italia – ovviamente, a pandemia completamente superata, e una volta, messe in atto quelle benedette riforme, che i tecnici ci suggeriscono, da decenni, accompagnate da forte risparmio in sede pubblica, nonché data la buona volontà del privato e le grandi doti di cui lo stesso dispone – potrà entrare nel club degli economicamente migliori Paesi europei e garantire la sostenibilità dell’enorme debito pubblico, magari, anche, riducendolo. Pierantonio Braggio