Raffaello Sanzio (1483-1520). Nel 500° anniversario della morte, francobolli di Poste Italiane.

Il foIl biglietto riproduce un particolare dell’opera di Raffaello, Trionfo di Galatea; in esso, sono fustellati i quattro francobolli, disposti, su due file. Completano il foglietto, le legende “RAFFAELLO SANZIO”, “1483 - 1520” e “PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURLE ITALIANO”. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile, presso l’ufficio postale di Roma Quirinale e l’ufficio postale di Urbino.

Il foglietto e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali, con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Filatelia, insieme all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha realizzato due cofanetti di pregio, uno con rifiniture in oro, disponibile solo in 200 esemplari, e uno con rifiniture in argento per 2.200 esemplari. All’interno, sono contenuti, il foglietto descritto, quattro tessere filateliche, una per ogni francobollo, il bollettino illustrativo e quattro buste “primo giorno”, con la particolarità che la busta, affrancata, con il francobollo raffigurante l’autoritratto, ha lo sfondo nero. Il cofanetto “Oro” contiene una moneta, da 20.-€, in oro, raffigurante Raffaello, mentre, cofanetto “Argento” presenta una moneta in argento, da 5€, monete coniate dalla Zecca di Roma.

Pierantonio Braggio