È Christian Marchesini il nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Sono vicepresidenti, i neoeletti Mauro Bustaggi e Andrea Lonardi.

Il neopresidente Marchesini: “Raccogliamo la responsabilità di una denominazione che, è bene ricordarlo, è tra le più apprezzate e conosciute al mondo. Un mandato, che svolgeremo nella consapevolezza di dover dare risposte adeguate, a partire dalla difficile congiuntura del periodo, a tutela di tutta la filiera. Non a caso, il Consiglio eletto rappresenta, in maniera uniforme, produttori, grandi e piccole aziende, a sistema cooperativo, e come tale sarà chiamato a fare sintesi sulle istanze di ognuno. Ci sarà, per esempio, da migliorare l’equilibrio di una filiera composta al 70% da piccoli produttori, agricoltori, che costituiscono la base sociale di un prodotto, che ogni anno genera oltre 600 milioni di euro di giro d’affari. Ma da preservare saranno anche il territorio e il proprio marchio collettivo, due asset fondamentali, in chiave di sostenibilità e di mercato, che, nel corso della passata gestione, hanno registrato sviluppi importanti e che oggi intendiamo portare avanti con la stessa attenzione”. Il nuovo Consiglio, eletto ed in carica per i prossimi 3 anni, è composto da: Carlo Boscaini, Christian Marchesini, di nuova nomina; confermati: Daniele Accordini, Sergio Andreoli, Mauro Bustaggi, Roberta Corrà, Luca Degani, Paolo Fiorini, Lucio Furia, Andrea Lonardi, Umberto Pasqua di Bisceglie, Marco Sartori, Marco Speri, Marcello Bruno Vaona e Vittorio Zardini; revisore dei conti di nuova nomina: dott. Francesco Turco; revisori confermati: dott. Ernesto Maraia e dott. Franco Puntin. Da notare: Sono quasi 8.300 gli ettari vitati, nei 19 comuni della Doc veronese Valpolicella. Nella provincia leader in Italia per export di vino, sono 2.273 i produttori di uve e 272 le aziende imbottigliatrici. Lo scorso anno si sono superati i 64 milioni di bottiglie prodotte (18,6 mln per Valpolicella, 30 mln per Ripasso e 15,4 mln per Amarone e Recioto). Al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio l’augurio migliore di buon lavoro e di buoni risultati.

Pierantonio Braggio