 Dalle Poste Magistrali - Sovrano Militare Ordine di Malta, quattro nuove emissioni filateliche.

Le emissioni:

a) Per la ricorrenza del V centenario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), un francobollo, da 5,40 €, in foglietto, raffigurante la “Madonna della seggiola”, del Sanzio, uno dei maggiori capolavori del Rinascimento. Il dipinto, realizzato su tavola, in forma circolare, dal 1882, è conservato a Firenze, nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Nell’armoniosa composizione, la Vergine, volta verso lo spettatore, assisa su una sedia camerale, stringe teneramente il Bambino. Di lato, emerge, dal fondo scuro, San Giovanni. Tiratura: 3000 foglietti.

b) A ricordo di San Giovanni Battista, Patrono del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni, di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, un francobollo, in foglietto, da 3,90 €.

c) Danno evidenza al tema “I miracoli di Gesù” due francobolli, in foglietti separati, ciascuno, da 4,80 €, per un totale, quindi, di 9,60 €, raffiguranti, rispettivamente, le ”Nozze di Cana”, di Vittorio Bigari, Pinacoteca Nazionale, Bologna, e la “Resurrezione di Lazzaro”, di Ludovico Mazzolino, Pinacoteca di Brera, Milano. Ogni foglietto ha la tiratura di 3000 esemplari.

d) Un francobollo, unito a bandella, è dedicato al grade compositore e musicista, Ludwig van Beethoven (1770-1827), nel 250° anniversario della nascita. Il pezzo è da 2,70 € e riproduce il dipinto di J.K Stieler, dal titolo: “Ritratto di Beethoven, mentre compone la Missa solemins”. L’opera riprodotta è parte della Collezione della Beethoven Haus, Bonn, Germania. Sulla bandella, è la firma del compositore tedesco. Tiratura: 5000 pezzi, con bandella.

Ancora una volta, piacere di poter ammirare straordinari dipinti, proposti dai francobolli delle Poste Magistrali, postemagistrali@orderofmalta.int, che sono, quindi, grande cultura.

Pierantonio Braggio