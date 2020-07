ExtraGiro: la prima giornata di un Super-CTF

Udine, 17 luglio 2020 - La Romagna ospita ExtraGiro, l'iniziativa che sta consentendo al ciclismo italiano di ripartire con forza dopo lo stop forzato dovuto al Covid-19, e nella prima giornata di gare si è assistito ad un Cycling Team Friuli in formato "super".



Nella giornata di oggi, infatti, all'autodromo di Imola si è corsa la cronometro individuale di 9,8 km che ha regalato un buon terzo posto a Jonathan Milan; l'alfiere bianco-nero ha chiuso ad appena quattro secondi dal vincitore, il campione del mondo juniores Antonio Tiberi.



In contemporanea, al velodromo di Forlì, gli Under 23 sono stati impegnati nel keirin, nello scratch e nella corsa a punti: queste ultime due prove hanno fatto registrare altrettante splendide prestazioni di Matteo Donegà che, ben supportato dal compagno di squadra Filippo Ferronato, ha centrato due bellissimi successi. Da segnalare anche la quarta posizione nello scratch ottenuta da Ferronato.





"E' stata una prima giornata di gare da incorniciare che ha confermato la vocazione multidisciplinare del nostro team" ha commentato entusiasta il ds Renzo Boscolo. "Conoscevamo le qualità di Jonathan Milan e la cronometro di Imola, nonostante fosse la sua prima uscita dopo lo stop prolungato, ha confermato tutto il valore di questo giovane ragazzo. In pista a Forlì Donegà e Ferronato hanno fatto valere il proprio affiatamento e le proprie doti da pistard regalando grande spettacolo e riuscendo a centrare due prove complicate come lo scratch e la corsa a punti. Ripartire così è davvero una bella soddisfazione".



Domani a Imola si correrà la prima gara di gruppo disegnata interamente all'interno dell'autodromo Dino ed Enzo Ferrari mentre domenica è in programma un'altra sfida in linea sull'anello iridato dei 3 Monti.