COO’EE VINCE 4 ARGENTI E 1 BRONZO ALLA 33° EDIZIONE DEL PREMIO AGORÀ

Questa edizione del Premio Agorà per la pubblicità, presenta alcune novità importanti, prevedendo oltre a tutte quelle che nelle 32 edizioni ha adottato, una sezione speciale dedicata al settore del vino che presenta 5.000 marche censite e ben 50.000 etichette accertate. Una particolarità che ha richiesto criteri di valutazione con una Commissione aggiuntiva, formata da esperti di grafica e di packaging del vino. Ed è proprio in questa categoria che rientra l’Agorà d’argento ottenuto da Coo’ee grazie al progetto «Tra la terra e il mare, un vulcano dentro.», realizzato per la Cantina Gulfi.



Per quanto riguarda, invece, le sezioni tradizionali, i rappresentanti delle Associazioni Nazionali di Categoria hanno espresso le loro valutazione e hanno assegnato a Coo’ee diversi premi: «Il Paradiso delle Mele» di VIP Val Venosta ha vinto l’Agorà d’argento, categoria comunicazione integrata - sezione food, e l’Agorà di Bronzo, categoria stampa. Due riconoscimenti che vanno ad aggiungersi ai tanti già ricevuti per questa campagna. Oltre a questi, sempre per VIP Val Venosta, è stato premiato con l’Agorà d’argento anche il progetto «Saving Walls», nella categoria comunicazione non convenzionale - sezione ambiente marketing. Un ulteriore riconoscimento anche per la capital campaign di raccolta fondi realizzata per la Fondazione Buzzi di Milano: la campagna «Missione: Essere un grande.» ha vinto l’Agorà d’argento, categoria campagne sociali e no profit.