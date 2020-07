Un francobollo vaticano celebra l’ “Anno internazionale della Salute delle Piante” 2020. Nella vignetta, Papa Francesco adacqua una vite…

Per tale occasione, è stato realizzato un francobollo, utilizzando una foto del viaggio di papa Francesco in Armenia, in cui si vede il Santo Padre, che, con il Supremo Patriarca e Catholicos di tutti gli Armeni, Karekin II, irrorano una pianta di vite, segno che il tema della salute delle piante e del pianeta è un valore ecumenico, che sta a cuore a tutti. E, che, aggiungiamo, “deve” stare a cuore a tutti… Bella iniziativa, dunque, che vuole invitare a pensare, come sia assolutamente necessario rispettare, anzi, “aiutare” le piante e la natura, in generale – Papa Francesco e Karekin II, che versano acqua ad una vite, ne sono d’esempio – nell’interesse della salute e del benessere dell’umanità. Il francobollo ha un facciale di € 1,15 ed una tiratura di 45.000 esemplari.

Pierantonio Braggio