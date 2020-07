LA DELEGAZIONE DI CASA CATTOLICA INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA MANUEL SCALZOTTO

I coordinatori di CASA CATTOLICA, la rete delle associazioni dei soci, dei rappresentanti della politica e delle imprese del territorio che si sono riunite sotto un unico “tetto” per esprimere la loro assoluta contrarietà alla svendita in corso di Cattolica Assicurazioni a Generali Spa proseguono il loro fitto calendario di appuntamenti sul territorio.

Oggi 16 luglio 2020, presso la sede della Provincia, il Presidente Manuel Scalzotto ha incontrato Maurizio Zumerle, di APACA l'associazione di soci Cattolica Assicurazioni, in rappresentanza di CASA CATTOLICA, il logo che raggruppa diverse associazioni di soci e di imprenditori interessati a votare NO alla trasformazione della Cooperativa Cattolica in una società di Capitali.

Il presidente Scalzotto si è dimostrato molto interessato alla vicenda che riguarda una società che da 124 anni è insediata nel territorio veronese, che coinvolge circa 18600 soci di Cattolica Assicurazioni, in gran parte sono veronesi, e che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone come dipendenti, agenti, stakeholders veronesi.

Il pericolo di perdere, come è successo nel passato con Cariverona e Banco Popolare, questa ultima realtà finanziaria veronese e veneta con tutte le evidenti ripercussioni sul territorio sociale attraverso questa operazione di aumento di capitale riservato ad una compagine nazionale ha stimolato la Presidenza ad informarsi.

Visti i tempi stretti dell’operazione in corso che non hanno permesso a tante realtà pubbliche e private di essere pienamente informate, ritiene necessario condividere la richiesta fatta anche da altre rappresentanze sociali veronesi di richiedere maggior spazio temporale per valutare se esistono altre possibilità per non perdere decine di miliardi di euro tra diretto ed indotto.

Il presidente Scalzotto è vicino ai promotori di questa azione, ne riferirà al Consiglio Provinciale appena sarà possibile come informativa e chiede di rinviare a tempi successivi questa delicata scelta che invece nei tempi ristretti di Covid19 impediscono anche la partecipazione fisica dei soci alle scelte societarie.

Per dare supporto ai soci, CASA CATTOLICA è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Per evitare file e attese, i soci potranno prenotare la propria presenza al numero 380 1934376.

I soci inoltre potranno esprimere il proprio parere e proposte sulla pagina Facebook @casacattolica e sul sito www.casacattolica.it oltre che sulla pagina Linkedin Casa Cattolica.