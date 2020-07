RIPARTONO I PROSECCO BAR NEL MONDO

Tanto importanti da spingere Sandro Bottega, a capo dell’azienda trevigiana, a dar vita a 4 nuove trattative per aprirne altri 2 a Londra e uno ciascuno ad Amsterdam e Napoli, quest’ultimo alla stazione ferroviaria. Non solo, Bottega darà vita anche a nuovi menu che verranno presentati alla prossima Mostra del cinema di Venezia, dal momento che l’azienda sarà sponsor della Fondazione dello Spettacolo. E’ in preparazione anche un van itinerante che girerà l’Europa con un paio di “Bottega Girls” che offriranno Prosecco e “cicheti” al pubblico di mezza Europa, promuovendo, tra l’altro, la zona del Prosecco dove andare in vacanza non solo per l’estate ma per l’intero anno. Sandro Bottega, a breve, darà anche alle stampe, con Mondadori, un libro di ricette proprie della terra del Prosecco.