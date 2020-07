ARRESTI 'NDRANGHETA: «INQUIETANTE SERIE DI EPISODI A VERONA. GRAZIE A FORZE DELL'ORDINE MA SERVE IMPEGNO DA SOCIETÀ CIVILE»

. I nomi dei clan resi dalla Dia di Venezia fanno pensare a un radicamento ormai profondo da parte di gruppi storici della ‘Ndrangheta. Si tratta, dunque, dell’ennesimo segnale preoccupante: fa male pensare a Verona provincia come un territorio in cui, ormai una volta al mese, viene condotta un'importante operazione antimafia. Non mi stancherò mai di ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura per il contrasto alla diffusione capillare del crimine organizzato. Il tutto però senza dimenticare che, se la repressione è fondamentale, serve un monito da parte della politica e degli enti locali. Le istituzioni devono impegnarsi in una mobilitazione permanente per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi e sulla presenza costante dello Stato nella difesa della legalità».

Francesca Businarolo, deputata Movimento 5 Stelle - Presidente commissione giustizia