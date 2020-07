TORNA IL LATTE FRESCO IN VETRO

Tutto esattamente come tanti anni fa quando il latte era ricco e completo di tutti i suoi nutrienti e aveva un gusto particolare che oggi ricordano soltanto i nostri padri, i nostri nonni, Una scelta studiata e responsabile che risponde alla volontà dei consumatori. A immetterlo sul mercato Latteria di Soligo, la società cooperativa agricola che ha 170 soci tra Veneto e Friuli e ben 5 siti produttivi che assicurano una marea di prodotti, con cifre incredibili che vanno dalla vendita di 30 milioni di litri di latte all’anno alle 100 mila forme di Asiago Dop per non parlare del burro, della Casatella, del Montasio, della mozzarella. Il latte 1883, nella sua bottiglia di vetro, è un prodotto unico. Tutte le bovine sono identificabili e rintracciabili. Tutte seguono una alimentazione con almeno 250 grammi giornalieri di semi di lino per migliorare il contenuto dio Omega 3 nel latte. Le materie prime impiegate nell’alimentazione sono verificate per evitare alterazioni e contaminazioni. Tutte le bovine hanno a disposizione uno spazio adeguato con condizioni di allevamento ottimali. Latteria di Soligo tra latte fresco e a lunga conservazione vende 30 milioni di litri all’anno.