Fondazione Just Italia sostiene a Verona e provincia

Quando la parola d’ordine è stata “restare a casa”, la Ronda della Carità di Verona si è concentrata su chi una casa non ce l’ha: i senzatetto, le cui esigenze primarie sono un ricovero e un pasto quotidiano. Il lockdown ha costretto la Ronda a modificare profondamente la propria attività, sia per l’aumento di richieste, passate da 75 in marzo a 200 nel mese successivo, sia per garantire la sicurezza dei volontari e fronteggiare le insufficienti donazioni di pasti da parte di mense e ristoranti chiusi per il lockdown. Questo ha comportato l’acquisto diretto di generi alimentari e di strumenti per cucinarli e distribuirli in maniere adeguata. I volontari della Ronda della Carità si sono così trasformati in veri e propri “cucinieri di strada”, dotati degli strumenti per non interrompere la loro insostituibile funzione e che per questo dal bando di Fondazione Just Italia hanno ricevuto un contributo di € 30.000.