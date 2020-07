Montblanc, a Verona.

Il marchio tedesco, noto soprattutto, per i noti strumenti di Scrittura ed altri importanti oggetti, non poteva mancare a Verona, dove, oggi, propone il suo materiale, in via Quattro Spade, ad opera della Famiglia Benetti, raggiungendo, in Italia, con la nuova boutique, quota 8, in franchising, e 10, a gestione diretta. Paride Toma, Managing Director Montblanc Italia: “Puntiamo, sullo sviluppo del canale Franchising, investendo, proprio, nella città di Verona e in una regione strategica, dinamica e attiva come il Veneto”… Elisabetta Benetti: “Siamo molto felici di offrire alla nostra città la possibilità di vivere una vera e propria esperienza, all’interno del magnifico mondo Montblanc”…, che, attivo dal 1906, produce, mai dimenticando la voce “arte” e grazie all’abilità di esperti Maestri artigiani, strumenti di Scrittura ad Amburgo, orologi, a Le Locle e a Villeret, Svizzera, e pelleteria, a Firenze.

Pierantonio Braggio