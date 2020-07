Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto.

L’Agenzia delle Entrate Veneto – www.agenziaentrate.gov.it – ha ricevuto oltre 106.000 richieste di contributo a fondo perduto. Ad oggi, ne sono state evase più di 73.000 e le relative somme sono già state accreditate sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani, per un totale di 272 mln di euro. Dettagli: dei richiedenti, 56.758 sono contribuenti persone fisiche, mentre 48.188 persone non fisiche. La maggior parte delle istanze proviene dalla provincia di Padova, con 20.913 richieste, pari ad un contributo erogato, di 53 mln di euro. Seguono le province di Verona, con 20.157 domande e 50 mln di euro versati; Venezia, numero 20.148 domande, per 53 mln; Vicenza, con 18.279 richieste e 49 mln erogati; Treviso, 17.399 domande e 48 mln riconosciuti; Rovigo, 5.337 domande e 10 mln versati, e Belluno, con 4.209 istanze e 8 mln accreditati.

Pierantonio Braggio