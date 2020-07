Rinviata al settembre 2021, ad Isola della Scala, Verona, la Fiera del Riso.

Isola della Scala, 10 luglio 2020. – Per la prima volta, dopo 54 anni, dalla sua nascita, la Fiera del Riso, organizzata da Ente Fiera di Isola della Scala, non si svolgerà. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, la kermesse isolana - l’evento che celebra il Riso Vialone Nano Veronese Igp e il suo territorio di produzione, e che, ogni anno, in ventisei giorni, richiama oltre 500 mila visitatori - non avrà luogo dal 16 settembre all’11 ottobre 2020, come da programma, ma slitterà al settembre 2021. Ad annunciarlo oggi, con grande rammarico, in conferenza stampa, al Palariso “Giorgio Zanotto”, sono stati gli Organizzatori della prestigiosa rassegna, che hanno voluto lanciare, in questo tempo incerto, un forte messaggio di speranza e di fiducia, nel futuro, proponendo un ridotto, ma, innovativo evento. Il quale prevede otto serate e si concentrerà, in quattro fine settimana, per dare continuità e rilanciare la manifestazione, per l’anno prossimo, Dette serate si svolgeranno al Palariso, nello stesso periodo della fiera, cioè dal 16 settembre all’11 ottobre 2020. Ente Fiera mantiene così alta l’attenzione, sul pregiato Riso Vialone Nano Veronese Igp, rilanciando, in grande stile, Isola della Scala, come Capitale del Riso. Una voce univoca, veicolata dal sodalizio, sempre più consolidato, fra Ente Fiera e Comune di Isola della Scala e Consorzio di Tutela del Riso. La rinuncia al consueto format della Fiera è stata, tuttavia, una scelta molto difficile e sofferta, il cui annuncio è stato preceduto da un momento di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19. La notizia è stata resa nota in una conferenza congiunta, con il Comune di Vigasio, che sta ancora valutando, con grande preoccupazione, la possibilità di realizzare la Fiera delle Polenta. Al tavolo dei relatori il sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza; il sindaco di Vigasio, Eddi Tosi; Michele Filippi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala srl, società partecipata del Comune, che organizza la rassegna; Renato Leoni, presidente del Consorzio di Tutela del Riso Vialone Nano Veronese Igp; Umberto Panarotto, presidente dell’Associazione Vigasio Eventi, Michele Gruppo, vicesindaco di Isola della Scala e assessore alle Partecipate. Stefano Canazza, sindaco Isola della Scala. “Eravamo soliti, presentare la Fiera, dando dei numeri legati alla nostra manifestazione e, in questo tempo, ci sarebbe piaciuto usare questo strumento, per rinascere. Negli anni, abbiamo sconfitto diverse battaglie: la sicurezza legata agli attentati, che ci ha costretti a mettere in campo nuove modalità, per proteggerci, abbiamo superato anche i nuovi vincoli dei rapporti di lavoro, che hanno pesantemente condizionato la nostra fiera, di fronte all’impossibilità di utilizzare i voucher, poi, è arrivato il Coronavirus e, fino all’ultimo, speravamo arrivassero notizie di apertura, ma non ci siamo persi d’animo. La scelta finale, molto sofferta, è ispirata al più profondo senso di responsabilità. Siamo amareggiati per la scelta, ma vogliamo guardare avanti, con entusiasmo, che ci serve, per attingere la forza utile, per il prossimo anno. Confermo la solidità di Ente Fiera, organizzatore, dal punto di vista finanziario”. Eddi Tosi, sindaco di Vigasio: “Il difficile percorso di condivisione, che ci accomuna, come enti e amministratori, in questo momento, ci porta a compiere delle scelte non facili. Noi, con la Festa della Polenta, che si svolge più avanti, rispetto a quella del Riso, abbiamo più tempo, per riflettere e per capre, come sarà l’evoluzione dell’emergenza. In ogni caso, anche la nostra potrebbe essere una manifestazione in tono minore”. Michele Filippi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala: “La decisione di riprogrammare la Fiera nasce, da un’attenta valutazione e da un percorso congiunto e condiviso, con tutti gli attori della Fiera del Riso, in particolare, con il Consorzio di Tutela del Riso Nano Vialone Veronese Igp. Una scelta sofferta, ma responsabile, compiuta, in un tempo straordinario e ancora di grande incertezza, per andare incontro alle esigenze degli operatori coinvolti e garantire le massime condizioni di sicurezza. Ente Fiera non si arrende, mai. Perciò, sta organizzando un evento smart, che rilancia l’attività fieristica, insieme ad altre iniziative. Restiamo sempre concentrati, sul nostro evento principe, che è la Fiera del Riso e non abbiamo ancora rinunciato alla Fiera del Bollito, in programma dal 5 al 22 novembre 2020.

Renato Leoni, presidente del Consorzio di Tutela del Riso Nano Vialone Veronese Igp. “Sono molto triste, al pensiero che i paioli prenderanno le ragnatele. Questa rinuncia è stata veramente una scelta, molto sofferta, ma, certamente, di buon senso. Per il Consorzio, il 2019 è stato l’anno della crescita, con un incremento del numero dei soci che sono ventitré, delle superfici coltivate e delle produzioni certificate”. Umberto Panarotto, presidente dell’Associazione Vigasio eventi. “Questo è un anno funesto, per tutte le manifestazioni. Se ci sarà la possibilità di fare la Fiera delle Polenta, essa sarà, certamente, in formato ridotto, per preservare la tradizione e nel rispetto della sicurezza. Non abbiamo, comunque, ancora deciso cosa fare e guardiamo, con interesse, anche alle serata alternative che sta organizzando Ente Fiera”. Michele Gruppo, vicesindaco e assessore alle Partecipate. “Non dobbiamo abbandonare il sorriso, che è quello che ci ha sempre contraddistinto. Il Covid ci ha allontanati, ma, dobbiamo restare uniti, per continuare a compiere scelte condivise, che sono la forza della nostra organizzazione a “tre pilastri” – Comune, Ente Fiera di Isola della Scala e Consorzio di Tutela del Riso. Questo stop ci serve come momento di riflessione ed è un tempo utile, per riorganizzarci. L’importante è mantenere sempre viva la fiamma della speranza, che facciamo, restando uniti e portando avanti altri eventi, che promuovano il nostro riso Igp”. In questa occasione è stato presentato anche il nuovo direttore di Ente Fiera, Mirco Caliari, che ha assunto l’incarico, con grande entusiasmo, lo scorso marzo, e che succede a Roberto Bonfante, che, da lungo tempo, al timone dell’Ente, ha raggiunto l’età pensionabile. Dato l’importante e, in qualche modo, sconsolante, comunicato di forzato rinvio della LIV Fiera del Riso, abbiamo riprodotto lo stesso, tale quale, per non tralasciare alcun dettaglio, in esso contenuto e per permettere una valutazione più realistica possibile dei fatti, che hanno consigliato il rinvio stesso. Dobbiamo, sinceramente, confessare che, da quanto, riferito dagli Organizzatori, durante la conferenza del “rinvio” al 2021 della Fiera del Riso, molte loro parole ci sono apparse quasi commoventi, perché visibilmente dette, con il cuore, ed esprimenti grande buona volontà, di intendimenti e di impegno, per una Fiera, una Fierona, che, con le sue cinquantatré edizioni, ha fatto grande Isola della Scala, oggi, considerabile, a tutti gli effetti, Capitale Europea del Riso e di un Riso d’altissima qualità, che rende onore all’agricoltura isolana, in Italia ed all’Estero, creando, al tempo grande valore aggiunto ed occupazione nel territorio scaligero. Un plauso, quindi, a Comune, all’Ente Fiera, ai Risicoltori, al Consorzio del Riso, alla Fiera della Polenta, Vigasio, per il loro impegno, unito all’augurio, che le otto smart-serate, che sostituiranno la Kermesse del Riso di quest’anno, e quanto sarà deciso, per la Fiera di Vigasio, non solo abbiano successo – e l’avranno, ma costituiscano pure il seme fecondo, per uno sbocciare felice, l’anno venturo, 2021, della Fiera del Riso numero 55 e della stessa Fiera della Polenta. Purtroppo, bisogna rassegnarsi, all’ alterna volontà dei tempi, latori di problemi, ma, l’entusiasmo, la passione e la volontà, che abbiamo, con massima soddisfazione, rilevato, nelle affermazioni degli Organizzatori – anche per quanto riguarda la non meno importante Fiera della Polenta di Vigasio, Verona – durante l’odierna conferenza-stampa, ci fanno pensare, fortunatamente, a futuri momenti migliori, ad una prossima Fiera del Riso 2021, e, quindi, anche ad una Fiera della Polenta del prossimo anno – di grande successo. Che è quanto meritano Isola della Scala, Vigasio e la loro Gente.

Pierantonio Braggio